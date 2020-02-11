В Казахстане реализуется ряд совместных казахстанско-иранских проектов

Бизнес 11 февраля 2020 10:04 (UTC+04:00)
В Казахстане реализуется ряд совместных казахстанско-иранских проектов

БАКУ /Trend/ - На данный момент в Казахстане реализуется ряд совместных казахстанско-иранских проектов на разных стадиях проработки, в первую очередь – в отрасли агропромышленном комплексе (АПК), рассказали Trend в министерстве торговли и интеграции Казахстана.

Как рассказал представитель министерства, Казахстан и Иран неоднократно подтверждали заинтересованность в развитии взаимных торговых отношений. Стороны успешно сотрудничают в рамках международных и региональных организаций (ООН, ЕАЭС, СВМДА, ОИС, ШОС, ОЭС).

"Что касается инвестиционных отношений двух стран, то Иран является активным инвестором в Казахстане. В Казахстане созданы наиболее благоприятные условия ведения бизнеса для иностранных предпринимателей. В период с 2005 по 2018 годы валовой приток прямых иностранных инвестиций из Ирана в экономику Казахстана составил 123 миллиона долларов", - рассказали в министерстве.

Товарооборот между странами по итогам 11 месяцев 2019 года составил 333,8 миллиона долларов, что на 28,8 процента ниже, чем в аналогичный период предыдущего года (468,9 миллиона долларов).

"Экспорт из Казахстана в Иран за указанный период снизился на 31,8 процента, составив 263 миллиона долларов. Основными товарами экспорта из Казахстана в Иран являются сельскохозяйственная продукция растительного и животного происхождения, минеральные ресурсы", - отметил представитель.

Он также отметил, что сокращение экспорта в Иран обосновывается снижением поставок таких товаров, как: прокат плоский из нелегированной стали, пшеница, а также семена рапса.

"Вместе с тем, наблюдается рост поставок следующих товаров: свежая или охлажденная говядина, масло рапсовое, живые козы и овцы, а также отходы и лом черных металлов", - рассказали в министерстве.

Что касается импортных поставок в Казахстан из Ирана, то за 11 месяцев 2019 года они снизились на 15,1 процента и составили 70,8 миллиона долларов. Основными товарами импорта в Казахстан из Ирана являются минеральные ресурсы и сельскохозяйственная продукция (фрукты).

"Сокращение импорта обосновывается снижением ввоза таких товаров, как: орехи, свежие яблоки, груши и айва, оборудование для производства пищевых продуктов и напитков, а также импорт обработанного камня для памятников и строительства", - отметили в министерстве.

Вместе с тем, наблюдается рост импорта таких товаров, как: цемент, лук репчатый, чеснок, тканые ковры и напольные покрытия, плитка керамическая неглазурованная, подытожил собеседник.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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