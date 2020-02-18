Микаил Джаббаров: В Азербайджане планируется создание ассоциации ювелиров

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане планируется создание ассоциации ювелиров.

Как сообщает во вторник Trend с мероприятия, об этом на пресс-конференции на тему “Перспективы развития ювелирного рынка в Азербайджане: проблемы и возможности” сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По словам Джаббарова, для продолжения оказания серьезной поддержки ювелирного дела в стране необходимо создать Ассоциацию ювелиров Азербайджана.

Также было отмечено, что будет создана рабочая группа, предприняты конкретные шаги в направлении развития и конкурентоспособности данной сферы.

Министр отметил, что одной из основных задач, стоящих перед министерством экономики в рамках социально-экономического развития страны, является среднесрочное и долгосрочное обеспечение конкуренции во всех сферах малого и среднего предпринимательства.

"С призмы сегодняшнего мероприятия это отражается в таких задачах, как развитие добычи драгоценных металлов в целом и ювелирного бизнеса в частности", - подытожил Джаббаров.

Напомним, сегодня в Баку проходит пресс-конференция на тему “Перспективы развития ювелирного рынка в Азербайджане: проблемы и возможности”. На мероприятии присутствуют министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Сафар Мехтиев, председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов, а также местные предприниматели, задействованные в ювелирном бизнесе.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)