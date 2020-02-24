Разведка на участках Azergold выявила 20-кратный рост запасов цветных металлов

БАКУ /Trend/ - В результате проведенных разведывательных работ совокупные запасы цветных металлов на участках ЗАО Azergold увеличились более чем в 20 раз.

Как сообщает в понедельник Trend с мероприятия, об этом на пресс-конференции посвященной итогам 2019 года, сказал председатель правления Azergold Закир Ибрагимов.

По словам Ибрагимова, добыча и экспорт этих запасов даст поступление в экономику страны денежных средств в размере нескольких миллиардов манатов.

При этом, как отметил председатель правления Azergold, реализация указанных крупных проектов требует соответствующих финансовых средств.

"Для достижения этих целей мы планируем привлечь финансирование как со стороны местных, так и международных финансовых институтов, для этого собственный капитал компании должен быть на соответствующем уровне", - сказал Ибрагимов, отметив что для запуска указанных проектов уставный капитал компании был увеличен и доведен с двух до 37 миллионов манатов.

ЗАО Azergold, приступившее к деятельности в июле 2016 года, занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай, а также переработкой и продажей драгоценных металлов, внедрением в эту сферу новых технологий, улучшением материально-технической базы и выполнением других работ, связанных с развитием данной отрасли.

В период 2017-2020 годов ЗАО Azergold продало более 173 тысяч унций золота и 290 тысяч унций серебра.

Автор: Эльдар Джанашвили