Грузия поддержит сектор туризма для снижения негативного воздействия ситуации по коронавирусу

БАКУ /Trend/ - Правительство Грузии, Национальный банк и коммерческие банки будут предпринимать скоординированные шаги для снижения негативного воздействия ситуации по коронавирусу на сектор туризма, передает Trend в среду со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Грузии.

Соглашение об этом было достигнуто на встрече премьер-министра Грузии Георгия Гахария и руководителей коммерческих банков.

Согласно информации, акцент на встрече был сделан на конкретных шагах банковского сектора и государства, чтобы максимально смягчить негативные экономические последствия.

Премьер отметил, что правительство Грузии считает банковский сектор одним из главных союзников в этом процессе и готово к эффективному сотрудничеству.

Банковский сектор выразил готовность поддержать индустрию туризма различными способами в том случае, если у представителей сектора туризма в связи со сложившейся ситуацией возникнут некоторые проблемы с текущими платежами.

Отметим, что по данным на вечер вторника, число заболевших коронавирусом в Грузии достигло 23 человек.

Ранее власти Грузии запретили сухопутное передвижение между Грузией и Ираном на две недели. Кроме того, временно приостановлены полеты из Китая и Ирана. Также запрещен импорт животных из КНР. В аэропортах и на пунктах пропуска через государственную границу Грузии специалисты проверяют всех путешественников. Минздрав также проводит информационную кампанию среди населения.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

(Автор: Тамилла Мамедова)

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