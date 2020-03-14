Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана выдал 150 электронных разрешений на аренду жилья
БАКУ/Trend/ - В Ипотечно-кредитном и гарантийном фонде Азербайджана (ИКГФА) продолжается процесс выбора гражданами жилья через Электронную систему по механизму аренды жилья (EİKZS), сообщает в субботу Trend со ссылкой на фонд.
Из 150 граждан, которые уже получили разрешение Фонда, 56 сделали выбор жилья в соответствии с назначенной им максимальной ежемесячной суммой.
Фондом также продолжается процесс приема электронных обращений по арендному жилищному модулю. На сегодняшний день число и характер обращений в службу аренды жилья с использованием электронной системы выглядит следующим образом:
|
Создавшие электронный кабинет в EİKZS
|
8236
|
Сформировавшие обращение
|
7408
|
Отправившие обращение
|
5769
|
Представившие документы
|
292
|
Получившие разрешение
|
150
|
Получившие отказ
|
1
|
Выбравшие квартиру
|
56
Напомним, в конце февраля в Азербайджане начался процесс создания электронного кабинета Ипотечного и кредитно-гарантийного Фонда по механизму формирования электронных заявок и аренды жилых помещений с обязательством продажи. Уже в течение первого дня около трех тысяч граждан обратились с целью создания электронного кабинета.
(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)
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