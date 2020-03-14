Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана выдал 150 электронных разрешений на аренду жилья

БАКУ/Trend/ - В Ипотечно-кредитном и гарантийном фонде Азербайджана (ИКГФА) продолжается процесс выбора гражданами жилья через Электронную систему по механизму аренды жилья (EİKZS), сообщает в субботу Trend со ссылкой на фонд.

Из 150 граждан, которые уже получили разрешение Фонда, 56 сделали выбор жилья в соответствии с назначенной им максимальной ежемесячной суммой.

Фондом также продолжается процесс приема электронных обращений по арендному жилищному модулю. На сегодняшний день число и характер обращений в службу аренды жилья с использованием электронной системы выглядит следующим образом:

Создавшие электронный кабинет в EİKZS 8236 Сформировавшие обращение 7408 Отправившие обращение 5769 Представившие документы 292 Получившие разрешение 150 Получившие отказ 1 Выбравшие квартиру 56

Напомним, в конце февраля в Азербайджане начался процесс создания электронного кабинета Ипотечного и кредитно-гарантийного Фонда по механизму формирования электронных заявок и аренды жилых помещений с обязательством продажи. Уже в течение первого дня около трех тысяч граждан обратились с целью создания электронного кабинета.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)

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