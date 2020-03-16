Казахстан выделит средства на поддежрку бизнеса на фоне пандемии коронавируса

БАКУ /Trend/ - В Казахстане на поддержание отечественных предпринимателей и создание новых рабочих мест будет выделено не менее 300 миллиардов тенге (739,6 миллиона долларов), сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает в понедельник Trend со ссылкой на его пресс-службу.

Токаев сделал заявление в рамках телевизионного обращения в связи с введением режима чрезвычайного положения в стране.

Напомним, что в Казахстане постановлением президента Касыма-Жомарта Токаева введен режим чрезвычайного положения на период с 08:00 (GMT +6) 16 марта 2020 года до 07:00 (GMT +6) 15 апреля 2020 года в связи с объявлением ВОЗ ситуации с коронавирусом (COVID-19) пандемией.

«Мы стали свидетелями крайне отрицательного влияния коронавируса на глобальную экономику. По сути дела, речь идет о переформатировании всей мировой экономической системы. Казахстан ощущает на себе последствия этого колоссального кризиса», - сказал Токаев.

Однако, отметил президент, в стране будут приняты все необходимые меры, чтобы не допустить роста социальной напряженности, безработицы.

«Благодаря дальновидной политике Елбасы Нурсултана Назарбаева международные резервы нашей страны достигли около 90 миллиардов долларов. Это серьезная гарантия сохранения стабильности нашей экономики и выполнения социальных обязательств государства», - сказал Токаев.

По его словам, бюджетные расходы будут переориентированы на те направления, которые дадут максимальный эффект для обеспечения занятости и развития бизнеса.

«На поддержание отечественных предпринимателей и создание новых рабочих мест будет выделено не менее 300 миллиардов тенге. Нельзя допустить снижения уровня кредитования бизнеса. Для наполнения внутреннего рынка и стимулирования производства будет увеличено финансирование программы «Экономика простых вещей». На волне ажиотажа спекулятивное завышение цен недопустимо», - подчеркнул Токаев.

Он отметил, что правительство и акимы всех уровней возьмут этот вопрос под жесткий контроль.

Также, отметил Токаев, в рамках указа «О мерах по обеспечению стабильности функционирования государства», будет повышена эффективность государственных органов, укреплена вертикаль власти и создана возможность оперативно принимать все необходимые решения в условиях кризиса, в том числе в налоговой сфере при надобности.

«Указ дает право проводить необходимые закупки медикаментов и других средств в упрощенном порядке, в основном у отечественных производителей. Таким образом, мы сэкономим драгоценное время и средства, что очень важно в сложившихся чрезвычайных обстоятельствах», - отметил Токаев.

Напомним, что согласно последним данным, общее число зараженных коронавирусом в Казахстане составляет девять человек.

Отметим, что 13 марта 2020 года в Казахстане были подтверждены первые два случая заражения коронавирусом. Граждане страны вернулись из Германии и были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы.

Позднее в тот же день стало известно о третьем случае заражения коронавирусом в стране - в городе Нур-Султан.

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – это новый коронавирус (COVID-19). По последним данным, общее число зараженных вирусом достигло 169 387 человек, 6 513 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в почти 150 странах.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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