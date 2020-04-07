Грузия придает поддержке ЕС критическое значение

БАКУ /Trend/ - Грузия отмечает решающую важность поддержки ЕС, как одного из своих крупнейших доноров, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службы премьер-министра Грузии.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария провел видеоконференцию с еврокомиссаром по вопросам политики и добрососедства Оливером Виргелисом.

По информации пресс-службы премьер-министра, стороны подчеркнули необходимость стимулирования экономической активности в стране в контексте борьбы с последствиями пандемии, в том числе оказывая поддержку малым и средним предприятиям. Георгий Гахария подчеркнул решающую важность поддержки Евросоюза, как одного из крупнейших доноров Грузии.

В ходе видеоконференции была отмечена необходимость большей финансовой и технической дополнительной поддержки со стороны ЕС в процессе реформ, особенно на фоне экономических вызовов, возникших в связи с COVID-19.

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Грузии достигло 195.

Из общего числа заразившихся коронавирусом выздоровели 39 человек, на карантине находятся 4 735 человек, в стационаре под наблюдением медиков - 383. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались два человека.

В связи с пандемией коронавируса в Грузии объявлено чрезвычайное положение и введен карантин на всей территории страны. С 31 марта действует комендантский час с 21:00 до 06:00.

(Автор: Тамилла Мамедова, Редактор: Ровшен Гусейнов )