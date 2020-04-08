”Бакинская текстильная фабрика" вдвое увеличит производство медицинских масок

БАКУ /Trend/ - Группа представителей СМИ при организационной поддержке министерства экономики Азербайджана ознакомилась с деятельностью предприятия по производству медицинских масок, сообщает Trend в среду со ссылкой на министерство экономики.

Было отмечено, что ”Бакинской текстильной фабрике", расположенной на территории Сумгайытского химического промышленного парка, присвоен статус резидента промышленного парка. Этот статус позволяет предприятию воспользоваться льготами, применяемыми к промышленным паркам. Предприятию посредством Фонда развития предпринимательства, действующего при министерстве экономики Азербайджана, был предоставлен льготный кредит на сумму 1,2 миллиона долларов.

Кроме того, резидент Сумгайытского химико-промышленного парка - ООО "MST Engineering Services" - выделил часть принадлежащей ему производственной площади на территории промышленного парка для предприятия по производству медицинских масок. А специальные ящики для упаковки медицинских масок производит резидент Балаханского промышленного парка, индивидуальный предприниматель Этибар Эминов.

Как отмечается в информации, современное оборудование, привезенное из Турции для производства медицинских масок, было установлено в кратчайшие сроки. Инвестиционные расходы на создание предприятия составляют 3,9 миллиона манатов.

На предприятии создано более 30 новых рабочих мест. Производственный процесс состоит из трех этапов. На первом этапе из сырья в соответствии со стандартами ISO 17050-1 будет производиться ежедневно 120 тысяч медицинских масок. Отметим, что перед упаковкой маски дополнительно стерилизуют на специальном оборудовании.

В ближайшие дни будет создана еще одна производственная линия, и в рамках второго этапа производство увеличится в два раза, а ежедневное производство будет доведено до 200-250 тысяч медицинских масок. Первоначально продукция предприятия ориентирована на удовлетворение спроса на внутреннем рынке.

(Автор: Фидан Бабаева)