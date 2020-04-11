В Казахстане приостановят проверки промышленных предприятий на период ЧП

БАКУ/Trend/ - В Казахстане на период действия режима чрезвычайного положения (ЧП) приостановлена надзорная деятельность, связанная с посещением опасных производственных объектов, передает в субботу Trend со ссылкой на министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Сообщается, что исключением является расследование аварий, несчастных случаев, а также профилактического контроля с посещением субъекта по запросу лицензиара для выдачи лицензий и внеплановых проверок по основаниям, предусмотренным Предпринимательским Кодексом Казахстана.

Напомним, что 23 марта 2020 года на заседании Госкомиссии по чрезвычайному положению президент страны поручил пересмотреть методы работы с акцентом на профилактику правонарушений, исключив любые факты давления на бизнес со стороны контролирующих органов.

При этом, задачи, возложенные на территориальные департаменты, будут выполняться в полном объеме, в том числе с осуществлением мониторинга состояния промышленной безопасности на опасных производственных объектах.

Напомним, что первые два случая заражения коронавирусом были подтверждены в Казахстане 13 марта 2020 года. Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы. Согласно последним данным, общее число зараженных коронавирусом в Казахстане составляет 840 человек.

Отметим, что решением Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана, начиная с 00:00 (GMT +6) 19 марта 2020 года, в городах Нур-Султан и Алматы введен режим карантина.

На данный момент режим карантина введен в большинстве областей и крупных городов Казахстана.

Ранее в Казахстане постановлением президента Касыма-Жомарта Токаева был введен режим чрезвычайного положения (ЧП) на период с 16 марта 2020 года до 15 апреля 2020 года в связи с объявлением ВОЗ ситуации с коронавирусом пандемией. Однако, 10 апреля Токаев заявил о необходимости продлить период действия режима ЧП в стране до конца апреля.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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