Прибыль компании Uber снизилась в первом квартале на $2,9 млрд

Чистая прибыль американской компании Uber Advanced Technologies сократилась на $2,9 млрд на фоне пандемии нового коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, свидетельствует финансовая отчетность компании за первый квартал 2020 года, опубликованная в четверг.

Выручка компании за отчетный период, завершившийся 31 марта, составила $3,5 млрд. Это на 14% превысило прошлогодние показатели за аналогичный период. Число бронирований поездок с помощью сервиса такси Uber выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8%, их общая стоимость составила $15,8 млрд.

"Несмотря на то, что наш сервис такси серьезно пострадал из-за пандемии, мы быстро приняли меры для того, чтобы сохранить и укрепить баланс средств, выделить дополнительные ресурсы на [сервис доставки готовой еды] Uber Eats и подготовиться ко всем возможным сценария восстановления", - приводятся в документе слова генерального директора Uber Дары Хосровшахи. Ранее руководство компании приняло решение об увольнении около 14% сотрудников из-за резкого спада перевозок пассажиров ввиду пандемии. Сам Хосровшахи после консультаций с советом директоров дал согласие не получать положенный ему оклад до 31 декабря 2020 года.

Uber - популярный онлайн-сервис автомобильных перевозок, позволяющий с помощью приложения на мобильном телефоне воспользоваться услугами водителей частных автомобилей. Эта компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско была основана предпринимателями Трэвисом Калаником и Гарретом Кэмпом в 2009 году. Сейчас Uber действует более чем в 500 городах почти в 80 странах.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,25 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 75 тыс. человек.