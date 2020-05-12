Астраханская область РФ получила гуманитарную помощь от Туркменистана

БАКУ/Trend/ - Туркменистан отправил Астраханской области Российской Федерации гуманитарную помощь в виде товаров, произведенных в стране, сообщает Trend со ссылкой на информационное агентство ТАСС.

Сообщается, что груз включал овощи, напитки, текстиль и строительные материалы, которые были изготовлены промышленными и аграрными предприятиями Туркменистана, а также торговыми, химическими и газовыми комплексами страны. Вся эта продукция прибыла в Астраханскую область в воскресенье морским автопаромом.

Всего было отправлено 49 автофургонов общей вместимостью 1,2 тысячи тонн. Большинство товаров будут переданы организациям, которые оказывают социальную поддержку гражданам, пострадавшим от коронавируса, а часть груза - медучреждениям.

Отмечается, что груз должен был прибыть в Астраханскую область раньше, перед Днем Победы, однако задержался из-за непогоды.

Так, ранее президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым было подписано распоряжение о безвозмездной передаче России продовольствия и различных товаров, произведенных в стране.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Гюнель Зейналова)

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