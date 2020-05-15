Обнародован объем поставок топлива для Шазандской нефтехимической компании Ирана

БАКУ /Trend/ - С 21 марта 2019 года по 20 марта 2020 года Абаданская нефтеперерабатывающая компания транспортировал на предприятие Шазандской нефтехимической компании свыше 110 миллионов литров нафты.

Об этом сказал директор Нефтетранспортировочного центра "Шазанд" Иранской компании нефтепроводов и коммуникаций Мохамед Салими Панах, передает в среду Trend со ссылкой на информационный портал компании.

По его словам, транспортировка нафты была осуществлена в 12 этапов. В случае отсутствия нефтепроводов, продукция такого объема должна была транспортироваться 3,5 тысячи танкерами вместимостью 29 тысяч литров каждый. По словам Салими Панаха, транспортировка продукции посредством трубопровода сыграло исключительную роль с точки зрения безопасности и предотвращения загрязнения окружающей среды.

Отметим, что ежегодный объем производства Шазандской нефтехимической компании составляет 306 тысяч тонн этилена, 124 тысячи тонн пропилена. Также в компании ежегодно производится 85 тысяч тонн тяжелого полиэтилена, 85 тысяч тонн легкого полиэтилена, а также другая химическая продукция.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)