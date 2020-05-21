FAO о мерах по предотвращению глобального продовольственного кризиса (Интервью)

БАКУ/Trend/ - На сегодняшний день нельзя сказать, что пандемия COVID-19 сильно повлияла на продовольственную безопасность, однако Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) сосредоточена на том, чтобы поддержать все государства, в частности Азербайджан, в принятии мер, которые предотвратят глобальный продовольственный кризис.

Об этом сказал в интервью Trend главный экономист FAO Максимо Тореро.

По его словам, есть три важных аспекта для сохранения стабильности продовольственной системы:

Во-первых, в мире объемы производимой продовольственной продукции на данный момент достаточны. Однако необходимо поддерживать цепочку поставок и уровень международной торговли для бесперебойного удовлетворения спроса в разных точках мира.

Во-вторых, исчерпывающий объем продуктов питания еще не означает, что все население будет им обеспечено. Ответственные структуры государств должны обеспечивать доступ к продовольствию всему населению, особенно уязвимым группам.

В-третьих, экономический эффект от пандемии приведет в серьезной степени к сокращению доходов домохозяйств, что поспособствует росту цен на продукты питания. Особенно это ощутят страны, большая часть доходов которых (для оплаты импорта продовольствия) зависит от туризма или экспорта энергоресурсов.

"Мы можем столкнуться с проблемой доступа к продовольствию, как в 2007-2008 годах, когда цены на продукты резко возросли. Страны Африки к югу от Сахары являются наиболее уязвимыми, так как там один из самых высоких уровней голода наблюдался и до кризиса - 73 миллиона человек из 135 миллионов. Население ряда стран Южной Азии и Ближнего Востока также входят в уязвимую группу. Важно отметить, что по данным экспертов, в 47 странах не обеспечена продовольственная безопасность (183 миллиона человек находятся на грани голодания). Именно в этих странах мы также наблюдаем значительный рост цен на продукты питания за последнее время. Например, в Судане, Замбии и Танзании цены возросли на 21,8%, 16,3% и 12,1% соответственно по сравнению с данными на 14 февраля текущего года. Особое внимание необходимо уделить малым островным развивающимся государствам, которые почти полностью зависят от чистого импорта продовольствия и сталкиваются со значительными трудностями из-за краха индустрии туризма и сокращения объема денежных переводов", - отметил Тореро.

Главный экономист подчеркнул, что в постпандемический период мир неизбежно столкнется с серьезным экономическим спадом, а это означает, что покупательская способность людей изменится. Более слабый спрос может также негативно сказаться на тенденциях производства, смещая акценты с более дорогих и питательных продуктов питания на более дешевую альтернативу. Директивные органы и заинтересованные стороны должны попытаться противостоять этой тенденции, оказывая поддержку более бедным домохозяйствам с помощью мер поддержки доходов и инвестиций, которые позволяют тем, кто участвует в цепочках поставок более ценных и скоропортящихся продуктов питания, оставаться в бизнесе.

"Глобальные продовольственные поставки и производственно-сбытовые цепочки на сегодняшний день держатся на стабильном уровне. Некоторые вопросы, возникшие в сфере логистики, уже решаются. Во всем мире имеются надежные запасы зерновых культур, которые являются желанным буфером против длительного продовольственного стресса. С другой стороны, большинство востребованных продуктов питания имеют сложную цепочку поставок (не только выращивание, но и упаковка, доставка и розничные каналы распределения), что сопряжено с большими рисками. Именно поэтому генеральный директор FAO Цу Донгю призывает все страны увеличить производство продовольствия и сократить цепочки поставок там, где это возможно и целесообразно. Высокая эффективность является огромным преимуществом глобальных продовольственных систем, но для обеспечения надежного снабжения продовольствием всех групп населения необходимо принять дополнительные меры", - подытожил Тореро.

Напомним, что в ноябре 2016 года FAO и правительство Азербайджана подписали партнерскую программу на 2016-2020 годы.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)

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