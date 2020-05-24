Производство легковых автомобилей в Азербайджане значительно увеличилось
БАКУ/Trend/ - В Азербайджане в январе-апреле 2020 года произведена продукция в отрасли машиностроения и машинного оборудования на сумму 124,8 миллиона манатов, что на 80 процентов больше аналогичного показателя 2019 года, сообщает Trend со ссылкой на данные Государственного комитета по статистике Азербайджана.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем производства автомобилей, прицепов и полуприцепов увеличился на 54 процента. Производство прочих транспортных средств также увеличилось на 35,1 процента, а производство штанговых насосов - на 43,8 процента.
Спад в отчетный период имел место в производстве фонтанной арматуры – в 2,3 раза, до 25,3 тонны, огнетушителей – в 2,1 раза, до 2 160 штук, и станков-качалок - на 30 процентов, до 142 штук. Также сокращение было отмечено в производстве тракторов до 105 единиц (спад в 3,8 раза).
|
Виды продукции
|
Произведено в январе-апреле 2020 года
|
Изменение по сравнению с январем-апрелем 2019 года (в %)
|
Количество готовой продукции на складах на 01.05.2020
|
Фонтанная арматура (тонн)
|
25,3
|
42,4
|
1,9
|
Штанговые скважинные насосы (шт.)
|
2 543
|
143,8
|
765
|
Станки-качалки (шт.)
|
142
|
70,0
|
81
|
Огнетушители (шт.)
|
2 160
|
46,6
|
-
|
Тракторы (шт.)
|
105
|
26,1
|
281
|
Легковые автомобили (шт.)
|
672
|
154,1
|
218
(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)
Twitter: @eldarjanashvili