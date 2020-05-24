Производство легковых автомобилей в Азербайджане значительно увеличилось

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане в январе-апреле 2020 года произведена продукция в отрасли машиностроения и машинного оборудования на сумму 124,8 миллиона манатов, что на 80 процентов больше аналогичного показателя 2019 года, сообщает Trend со ссылкой на данные Государственного комитета по статистике Азербайджана.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем производства автомобилей, прицепов и полуприцепов увеличился на 54 процента. Производство прочих транспортных средств также увеличилось на 35,1 процента, а производство штанговых насосов - на 43,8 процента.

Спад в отчетный период имел место в производстве фонтанной арматуры – в 2,3 раза, до 25,3 тонны, огнетушителей – в 2,1 раза, до 2 160 штук, и станков-качалок - на 30 процентов, до 142 штук. Также сокращение было отмечено в производстве тракторов до 105 единиц (спад в 3,8 раза).

Виды продукции Произведено в январе-апреле 2020 года Изменение по сравнению с январем-апрелем 2019 года (в %) Количество готовой продукции на складах на 01.05.2020 Фонтанная арматура (тонн) 25,3 42,4 1,9 Штанговые скважинные насосы (шт.) 2 543 143,8 765 Станки-качалки (шт.) 142 70,0 81 Огнетушители (шт.) 2 160 46,6 - Тракторы (шт.) 105 26,1 281 Легковые автомобили (шт.) 672 154,1 218

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)

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