В Азербайджане внедрен механизм льготного кредитования без залога недвижимости

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане внедрены новые механизмы льготного кредитования предпринимательства Фондом развития предпринимательства.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

Согласно данным, в соответствии с Указом Президента Азербайджана от четвертого июня 2020 года был утвержден Порядок предоставления льготных кредитов за счет средств Фонда развития предпринимательства и внесены изменения в устав Фонда.

"Одним из таких механизмов является предоставление льготных кредитов на покупку оборудования с целью создания доступа к льготным кредитам для предпринимателей без залога недвижимости. Суть механизма заключается в том, что льготный кредит направляется на приобретение нового оборудования, которое также должно быть принято в качестве залога", - говорится в сообщении.

В министерстве отмечается, что по этому механизму процентная ставка банков составит семь процентов. Новый механизм внесет значительный вклад в расширение доступа субъектов бизнеса к финансовым ресурсам, поддержку инвестиционной активности, экономического роста и занятости.

"Кроме того, в областях, требующих долгосрочных инвестиций в сельское хозяйство (например, чай, садоводство и так далее), срок небольших кредитов был увеличен с трех до пяти лет, для кредитов среднего размера - с пяти до семи лет, а половина периода кредита была установлена ​​в качестве льготного периода. Основной целью механизма является снижение кредитных рисков и расширение доступа к льготным кредитам для малых и средних предпринимателей",- отметили в информации.

Отметим, что по данным на седьмое июня, в рамках программы по оказанию финансовой поддержки частным (микро-) предпринимателям поступили 114 290 обращений, 106 771 из которых утверждены и представлены Минфину для перечисления выделенных финансовых средств на банковские счета налогоплательщиков. Объем финансовой помощи по утвержденным обращениям составляет 61,54 миллиона манатов. На 7 июня Государственное казначейское агентство минфина обеспечило перечисление средств в размере 60,83 миллиона манатов 101 698 частным (микро) предпринимателям.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)

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