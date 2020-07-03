В Азербайджане запущен пилотный проект по разведению высокопродуктивных пород животных (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Научно-исследовательский институт животноводства и Республиканский центр искусственного оплодотворения Азербайджана запустили новый пилотный проект с целью развития животноводства в Азербайджане.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства Азербайджана, проект реализуется на основе Договора о сотрудничестве, подписанного между Научно-исследовательским институтом животноводства и Республиканским центром искусственного оплодотворения.

Цель проекта - добиться повышения продуктивности путем сохранения породного состава сельскохозяйственных животных.

Директор Республиканского центра искусственного оплодотворения Элтон Абдурахманов, чьи слова приводятся в сообщении, отметил, что семенной материал, полученный Центром, позволяет выращивать высокопродуктивные породы в подсобном опытном хозяйстве Научно-исследовательского института животноводства.

В рамках проекта 30 июня 2020 года для искусственного оплодотворения был приобретен теленок швицкой породы весом 42 килограмма.

(автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)