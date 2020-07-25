Переход на онлайн-продажи в Азербайджане дает эффективные результаты

БАКУ/Trend/ - В период распространения коронавируса в Азербайджане более 50 процентов предпринимателей перешли на онлайн-продажи.

Об этом сказала Trend исполняющая обязанности директора Научно-исследовательского института экономических реформ при министерстве экономики Арзу Гусейнова.

По ее словам, в стране был проведен опрос среди предпринимателей.

"До распространения пандемии в стране всего 10 процентов предпринимателей осуществляли онлайн-продажи товаров, однако на сегодняшний день количество онлайн-торговцев увеличилось впятеро. Эти цифры показывают, что переход на онлайн продажи в стране дает эффективные результаты",- подчеркнула Гусейнова.

Исполняющий директор заявила, что внедрение новых технологий является в первую очередь также приоритетом для предпринимателей, так как цифровые технологии расширяют границы бизнеса.

"Создание цифровой экономики открывает существенные возможности для потребителей, государства и общества в целом. Среди ведущих стран по внедрению цифровой экономики в мире можно отметить Сингапур, Китай, Южную Корею, Новую Зеландию и Данию", - отметила Гусейнова.

Она добавила, что Азербайджан сможет интенсивнее развиваться, используя свое выгодное географическое положение (Региональный энергетический центр, Центр транспортных коридоров Восток-Запад, Север-Юг), богатые природные и человеческие ресурсы, а также внедрять в стране новые мировые тенденции в сфере ИКТ.

"Цифровизация и построение цифровой экономики могут открыть новое окно для устойчивого развития страны",-подытожила Гусейнова.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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