Экс-президент ЕБРР об экономическом развитии Узбекистана

БАКУ /Trend/ - В последние годы экономика Узбекистана очень хорошо развивается - от пяти до шести процентов в год - благодаря смелым экономическим реформам, инициированным президентом Мирзиёевым, сказал в интервью Trend председатель Попечительского совета Института развития зарубежных стран а такжебывший президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сумантра (Сума) Чакрабарти.

"Эти реформы включают улучшение инвестиционного климата, валюты, либерализацию цен и торговли, снижение налоговых ставок и отход от принудительного труда. Наряду с политическими реформами, этот подход привел к тому, что Узбекистан по праву был признан журналом "The Economist" страной года в 2019 году. Экономический рост позволил правительству использовать свои доходы для увеличения инвестиций, как в промышленность, так и в сферу услуг", - отметил Чакрабарти.

По словам экс-президента ЕБРР, все независимые оценки (например, со стороны Всемирного банка) показывают, что в деловом секторе Узбекистана растет прозрачность.

Он отметил что в последнем докладе Всемирного банка "Легкость ведения бизнеса" Узбекистан входит в двадцатку стран, где бизнес-климат улучшился больше всего за последние двенадцать месяцев.

"Узбекистан сконцентрировался на усилении защиты интересов миноритарных инвесторов, упрощении процедур налоговых платежей, снижении нетарифных барьеров в торговле, а также на том, чтобы значительно облегчить исполнение контрактов. Еще в 2011 году Узбекистан занял 166-е место в рейтинге Всемирного банка. В 2019 году в результате реформ, начатых Президентом Мирзиёевым, Узбекистан поднялся на 69-е место", - сказал Чакрабарти.

Также, он выразил удовлетворение возобновлением переговоров Узбекистана по вступлению в ВТО.

"Это отличная новость, что Узбекистан возобновил процесс вступления в ВТО. Впереди еще много работы по достижению членства, но уже ясно, что Узбекистан пользуется поддержкой США, ЕС, Японии и Южной Кореи на этом приоритетном пути", - отметил Чакрабарти.

Он также подчеркнул, что процесс вступления в ВТО может стать катализатором дальнейших экономических реформ, а вступление в ВТО позволит узбекскому экспорту выйти на 95 процентов мировых рынков.

"Отказ от поправки Джексона-Вэника в США, хотя и подлежит ежегодному пересмотру, признает реформы, проводимые узбекским правительством, и также будет полезен для экономики. Что касается членства в Евразийском экономическом союзе, то Узбекистану следует тщательно оценить издержки и выгоды, опираясь на опыт своих соседей, Казахстана и Кыргызстана", - заявил Чакрабарти.

Сума Чакрабарти занимал пост Президента ЕБРР с июля 2012 года по июль 2020 года. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил Суму Чакрабарти орденом "Дустлик" 14 июня 2020 года, подчеркнув его заслуги "в налаживании стратегического партнерства и расширении многогранного сотрудничества" между Узбекистаном и ЕБРР.

2 июля 2020 года Институт зарубежного развития объявил о назначении Чакрабарти председателем своего Попечительского совета.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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