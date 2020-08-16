В Азербайджане построят новые предприятия по производству сушеной хурмы

БАКУ/Trend/ - В текущем году планируется открыть новые предприятия по производству сушеной и замороженной хурмы с целью увеличения производства местной продукции и удовлетворения спроса на внутреннем рынке Азербайджана.

Об этом сообщил Trend глава Ассоциации производителей и экспортеров хурмы Азербайджана Гадир Юсифов.

По его словам, предприятия по производству сушеной и замороженной хурмы планируется построить в городах Самух, Гянджа и Балакян.

"Производительность цеха по производству сушеной хурмы составит 10 тонн в месяц",- сказал он.

Юсифов подчеркнул, что на сегодняшний день в Гейчайском и Балакянском районах действуют несколько цехов по производству сушеной хурмы.

По его словам, для увеличения производительности сушеной и замороженной хурмы необходимо повысить урожайность путем увеличения площади посадок. Ассоциацией уже предприняты необходимые меры с целью реализации данной задачи",- подытожил он.

Напомним, что Ассоциация производителей хурмы была создана в августе 2017 года по инициативе предпринимателей и при поддержке министерства экономики Азербайджана.

Основными задачами Ассоциации являются увеличение производства конкурентоспособной и экспортоориентированной продукции, а также расширение географии зарубежных поставок. Доход от экспорта данного продукта в 2019 году существенно превысил доходы за 2018 год, составив 114 миллионов долларов.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова )

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