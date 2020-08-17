Отели в регионах Азербайджана заполнены всего на 10 % - эксперт

БАКУ /Trend/ - Заполненность отелей в регионах составляет только 10 процентов.

Об этом в понедельник сказал Trend эксперт по туризму Рашад Гянджалиев. По его словам, этот показатель еще больше снизится в следующем месяце.

"В целом спад в туристическом секторе наблюдается не только в Азербайджане, но и во всем мире. Учитывая, что эти отели принимают туристов в основном в летние месяцы, с сентября этот показатель еще больше снизится. В прошлом году из-за большого количества туристов отели предлагали включать трехразовое питание в стоимость проживания, как в Турции, но теперь это не так", - сказал Гянджалиев.

Эксперт отметил, что поскольку лето близится к концу, туристические компании готовятся к зиме.

"Обычно большинство людей, которые едут отдыхать в регионы — жители Баку. В настоящее время выезд из этой зоны запрещен, так как Баку включен в "оранжевую" зону. Если запрет будет снят, то число визитов в регионы снова увеличится. В этом случае туристические компании подготовят и представят пакеты для зимнего туризма", - сказал Гянджалиев.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)