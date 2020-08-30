Назван объем грузооборота по фидерному сообщению между Казахстаном и Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - По итогам июля 2020 года по между портаом Актау (Казахстан) и портом Алят (Азербайджан) было перевезено 1 372 ДФЭ контейнеров, сообщили в четверг Trend в порту Актау.

Сообщается, что перевозки осуществлялись в рамках Транскаспийского Международного Транспортного Маршрута (ТМТМ).

Так, по данным источника, в настоящее время регулярное фидерное сообщение в направлении Актау – Баку (Алят) – Актау продолжается в рамках ТМТМ.

В свою очередь, по итогам семи месяцев 2020 грузоперевозки по этому маршруту составили 7,910 тысячи ДФЭ контейнеров.

Транскаспийский Международный Транспортный Маршрут (ТМТМ) пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в страны Европы

Отметим, что в настоящее время в Казахстане три морских порта оказывают услуги судам различного тоннажа: Актау, Баутино и Курык.

Морской порт Актау расположен на восточном побережье Каспийского моря в точке пересечения нескольких международных транспортных коридоров.

Грузовой район "Баутино" в одноименном поселке является подразделением АО "НК "Актауский международный морской торговый порт".

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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