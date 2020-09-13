Экспорт ведущих ненефтяных госкомпаний Азербайджана уменьшился

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в январе-июле 2020 года объем экспорта ведущих государственных компаний в ненефтяном секторе составил 240 миллионов долларов, что на 33 процента меньше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на ежемесячный "Обзор экспорта".

Список государственных компаний, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе, возглавляет Управление маркетинга и экономических операций SOCAR. Далее в этом списке представлены компании ОАО "Azərenerji", ЗАО "AzerGold", ООО "Azəralüminium", ООО "Azərpambıq", ЗАО "Азербайджанские авиалинии", ООО "Азербайджанская теплоэлектростанция", ООО "Azərtütün", Государственная энергетическая служба Нахчыванской АР, а также Сураханский машиностроительный завод.

Ниже приводим рэнкинг государственных компаний, вошедших в десятку по объемам экспорта за январь-июль 2020 года:

Компания Объем экспорта в январе-июле 2020 года (в млн. $) Объем экспорта в январе-июле 2019 года (в млн. $) Управление маркетинга и экономических операций SOCAR 81,1 134,8 ЗАО AzerGold 53,3 45,2 ООО Azəralüminium 43,2 54,9 ОАО Azərenerji 42,3 56,4 ООО АПК Azərpambıq 13,4 16 ЗАО AZAL 5 11,4 OOO Azərtütün 0,869 0,588 OOO Azəristilik 0,822 0 Госэнергослужба Нахчывана 0,24 0,139 Сураханский машиностроительный завод 0,171 0,162

(Автор: Фидан Бабаева)

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