Экспорт ведущих ненефтяных госкомпаний Азербайджана уменьшился
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в январе-июле 2020 года объем экспорта ведущих государственных компаний в ненефтяном секторе составил 240 миллионов долларов, что на 33 процента меньше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на ежемесячный "Обзор экспорта".
Список государственных компаний, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе, возглавляет Управление маркетинга и экономических операций SOCAR. Далее в этом списке представлены компании ОАО "Azərenerji", ЗАО "AzerGold", ООО "Azəralüminium", ООО "Azərpambıq", ЗАО "Азербайджанские авиалинии", ООО "Азербайджанская теплоэлектростанция", ООО "Azərtütün", Государственная энергетическая служба Нахчыванской АР, а также Сураханский машиностроительный завод.
Ниже приводим рэнкинг государственных компаний, вошедших в десятку по объемам экспорта за январь-июль 2020 года:
|
Компания
|
Объем экспорта в январе-июле 2020 года (в млн. $)
|
Объем экспорта в январе-июле 2019 года (в млн. $)
|
Управление маркетинга и экономических операций SOCAR
|
81,1
|
134,8
|
ЗАО AzerGold
|
53,3
|
45,2
|
ООО Azəralüminium
|
43,2
|
54,9
|
ОАО Azərenerji
|
42,3
|
56,4
|
ООО АПК Azərpambıq
|
13,4
|
16
|
ЗАО AZAL
|
5
|
11,4
|
OOO Azərtütün
|
0,869
|
0,588
|
OOO Azəristilik
|
0,822
|
0
|
Госэнергослужба Нахчывана
|
0,24
|
0,139
|
Сураханский машиностроительный завод
|
0,171
|
0,162
(Автор: Фидан Бабаева)
Twitter: Fidan_Babaeva