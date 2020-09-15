Торговые сети в Азербайджане ориентируются на онлайн продажи посредством телефонных приложений
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев направил Реджепу Тайипу Эрдогану письмо в связи со 102-й годовщиной освобождения Баку от оккупации
Экологический террор в оккупированном Нагорном Карабахе создает серьезную угрозу для окружающей среды региона – совместное заявление
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан является одной из редких стран, которые проводят абсолютно независимую политику
Президент Ильхам Алиев: Во всех школах учителя должны воспитывать учащихся в национальном духе, духе традиционных ценностей
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан, предприняв с первых дней пандемии очень оперативные действия, смог избавить наш народ от большой беды
Президент Ильхам Алиев обратился к учителям, студентам и учащимся по случаю начала нового учебного года
Посол: Иран заинтересован в продлении контракта по закупке электроэнергии из Азербайджана (ИНТЕРВЬЮ)
Президент Ильхам Алиев: Необходимо подготовить предложения, связанные с дальнейшим развитием промышленного парка в Сумгайыте
Президент Ильхам Алиев о сигаретной фабрите в Сумгайыте: Сегодня мы сэкономили 300 миллионов манатов
В Азербайджане подведены итоги выбора вакансий в рамках конкурса по трудоустройству школьных учителей
Незаконное заселение Карабаха армянами — подрывная деятельность, нацеленная на изменение демографической ситуации — международный эксперт