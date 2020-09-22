Туркменистан и французская MEDEF обсуждают двустороннее сотрудничество

БАКУ / Trend / - Туркменистан и Движение предпринимателей Франции (MEDEF International) рассматривают приоритеты развития инфраструктуры в стране.

Как сообщает Trend со ссылкой на MEDEF, 22 сентября 2020 года проходит совещание предприятий Франции и Туркменистана MEDEF, организованное в форме вебинара, в котором участвуют директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по Кыргызстану, Таджикистану и Туркменистану Нил МакКейн, сопредседатель франко-туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству и министр торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана Оразмырат Гурбанназаров.

Сообщается, что в вебинаре проводится обзор экономической деятельности Туркменистана и его приоритетов в области развития инфраструктуры, а также обмен информацией об условиях партнерства и финансирования приоритетных проектов страны, в частности о сфере охвата и механизмах деятельности ЕБРР.

В сообщении отмечается, что Туркменистан является богатым нефтью и сырьевыми товарами государством, которое должно продолжать открывать и диверсифицировать свою экономику, несмотря на спад цен на нефть и пандемию коронавируса.

Также отмечается , что растущая экономическая интеграция в Центральной Азии, процесс реформ в регионе и активное участие международных финансовых учреждений могут повысить интерес иностранного частного сектора к Туркменистану.

Напомним, что ранее генеральный секретарь MEDEF International Жеральдин Лембле в ходе встречи с руководством Торгово-промышленной палаты и Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана сказала, что французские компании заинтересованы в расширении двустороннего сотрудничества.

Были рассмотрены возможности проведения совместного туркмено-французского бизнес-форума в онлайн-режиме с участием государственных и частных структур двух дружественных стран и выражена обоюдная уверенность в успешном продвижении взаимовыгодного сотрудничества.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @JeilaAliyeva