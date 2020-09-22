A Audit and Consulting удовлетворительно оценивает деятельность аудиторов в Азербайджане
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Участие в военных сборах — долг каждого молодого патриота — сын погибшего полковника ВС Азербайджана
На грузинском участке железнодорожной магистрали БТК построены и отремонтированы два типа путепроводов
Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии нового детского сада в поселке Шаган (ФОТО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии нового здания Детской школы искусств в поселке Бюльбюля (ФОТО)
Мультикультурализм является одной из особенностей Азербайджана, отличающих его на международной арене - депутат
Юбилей фильма "Тегеран-43"! Съемки в Баку, воспоминания актеров, кто на самом деле спас Сталина, Рузвельта и Черчилля (ФОТО)
Мировое сообщество должно остановить армянский государственный терроризм в оккупированном Карабахе - ливанский адвокат
Минэнерго обнародовало данные по добыче и экспорту газа по месторождениям АЧГ и Шах-Дениз в январе-августе 2020 г.
Итальянский эксперт: Азербайджан является площадкой для межкультурного и межцивилизационного диалога
Выступление Президента Ильхама Алиева в ООН вновь показало высокий авторитет Азербайджана в мире — депутат
На полномасштабные военные действия решаются склонные к самоубийству авантюристы — российский политтехнолог
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с доставленными в Азербайджан новыми автомобилями скорой медицинской помощи (ФОТО)
Обнародованы показатели добычи и экспорта нефти по АЧГ и Шах-Дениз в Азербайджане в январе-августе 2020 г.
Грузинская компания «АгроКартли» получила в своем интенсивном яблоневом саду первый коммерческий урожай
ВС Армении продолжают обстрел азербайджанских позиций из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок