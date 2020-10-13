В Азербайджане будут производить полностью синтетические масла

БАКУ / Trend / - Опытно-промышленный завод, являющийся резидентом Парка высоких технологий (ПВТ) НАНА, проводит подготовительные работы по производству полностью синтетических масел, отвечающих мировым стандартам.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Парк высоких технологий (ПВТ) НАНА.

По данным, основная цель - предотвращение продажи фальсифицированных и некачественных промышленных и моторных масел, производство высококачественной, экспортно-ориентированной продукции, которая уже стала важной задачей в Азербайджане.

"В настоящее время на предприятии производятся SAE 15W40 CI-4, 15W40 CB, 10W40 CF-4/SG, 10W-40, 5W40, 5W30 и другие моторные масла для транспортных средств", - отмечается в ПВТ.

Согласно информации, без искусственного повышения цен Опытно-промышленным заводом производится более 20 минеральных базовых, а также полусинтетических масел, которые дешевле зарубежных аналогов и полностью гарантируют их качество. Продажа масел осуществляется посредством тендера для государственных предприятий, а также для компаний на внутреннем рынке на договорной основе.

Одна из аккредитованных редких лабораторий, имеющих право контролировать промышленность и качество моторных масел в нашей стране, принадлежит Опытно-промышленному заводу.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: @Fidan_Babaeva