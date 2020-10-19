В Казахстане подешевела аренда офисов

Стоимость аренды ресторанов и пунктов общественного питания за девять месяцев 2020 года снизилась на 7,2%, передает Trend со ссылкой на LS.

Помимо индустрии еды, на 3,9% подешевели помещения административно-офисного назначения, на 3,8% – пункты бытового обслуживания, на 3,3% – торговые помещения, на 0,6% – склады, на 0,1% – производственные помещения, на 5,2% – прочие типы коммерческой недвижимости.

В целом аренда коммерческой недвижимости сократилась на 3,2% по сравнению с сентябрем 2019 года.

При этом в сентябре 2020 года по сравнению с августом прирост цен за месяц отмечен на аренду фитнес-клубов и тренажерных залов – на 6,7%, столовых – на 4,7%, магазинов – на 2,8%, станций по техническому обслуживанию и ремонту – на 2%.

Напомним, ранее LS публиковал информацию о том, что в Казахстане закрываются фитнес-центры.