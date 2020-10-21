Туркменистан и Индия нацелены на проведение регулярных консультаций

БАКУ /Trend/ - Туркменистан и Индия отметили необходимость регулярного проведения консультаций и встреч, способствующих активизации межгосударственного сотрудничества.

Как сообщает Trend в среду со ссылкой на Государственное информационное агентство «Туркменистан сегодня», об этом было сказано в ходе посещения чрезвычайным и полномочным послом Индии в Туркменистане Видху Питхамбараном Наиром Меджлиса (парламент) Туркменистана.

Сообщается, что посол был ознакомлен со структурой и направлениями деятельности высшего законодательного органа Туркменистана. Было отмечено, что в настоящее время создана законодательно-правовая база с учётом общепризнанных норм международного права.

Посол подчеркнул, что в Индии поддерживают проводимую Туркменистаном внешнюю политику и выдвигаемые международные инициативы.

Отмечается, что в ходе визита стороны также обсудили приоритеты двустороннего взаимодействия, в том числе развитие межпарламентских связей в контексте состоявшего недавнего телефонного разговора между президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Индии Рамом Натхом Ковиндом.

Напомним, что в ходе вышеупомянутого телефонного разговора главы Туркменистана и Индии констатировали наличие потенциала для диверсификации экономического сотрудничества стран.

(Автор: Джейла Алиева)

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