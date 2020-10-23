Между Грузией и Турцией существует отличный уровень сотрудничества и диалога в области экономики - посольство

БАКУ /Trend/ - Грузия и Турция имеют отличный уровень сотрудничества и диалога в области экономики.

Об этом Trend сообщили в посольстве Турецкой Республики в Тбилиси.

«Даже во время пандемии турецкие бизнесмены продолжают свои инвестиционные проекты и торговлю без каких-либо препятствий», - сказали в посольстве.

Однако, как отметили в посольстве, нынешний уровень торговли и инвестиций между Грузией и Турцией не отражает весь потенциал.

«Экономические отношения в сфере туризма, строительства, логистики и инфраструктуры можно было бы еще больше развивать», - отметили в посольстве.

Согласно источнику, прямые иностранные инвестиции Турции в Грузию в период с января по июнь 2020 года составили 44,2 миллиона долларов.

Турция занимает первое место в товарообороте Грузии.

С января по сентябрь 2020 года общий объем импорта из Турции в Грузию составил 981,5 миллиона долларов. В свою очередь, Грузия экспортировала в Турцию товаров на сумму 142,8 миллиона долларов. Внешнеторговый оборот Грузии с Турцией за отчетный период превысил 1,1 миллиарда долларов, что составляет 13,8 процента от общего товарооборота Грузии.

(Автор: Мамедова Тамилла Редактор: Наталья Кочнева)