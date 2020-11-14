Промпредприятия Казахстана переходят на наилучшие доступные технологии

БАКУ /Trend/ - В Казахстане предусмотрены оптимальные сроки для перехода промышленных предприятий на наилучшие доступные технологии (НДТ), сообщили Trend в министерстве экологии, геологии и природных ресурсов.

По словам представителя министерства, стратегическим планом министерства предусмотрен целевой индикатор по нормативному объему выбросов вредных веществ 4,7 миллиона тонн и сбросов загрязняющих веществ 2,7 миллиона тонн.

"В целом по республике показатель целевого индикатора по нормативному объему выбросов вредных веществ по состоянию за 2019 год составил 4,3 миллиона тонн, а целевой индикатор норматива объема сбросов загрязняющих веществ составил 2,1 миллиона тонн. Во исполнение стратегического планирования работа будет осуществляться на постоянной основе по результатам прогноза", - сказали в министерстве.

"Для достижению целевых индикаторов разработаны дорожные карты, а также заключаются меморандумы с предприятиями. На сегодняшний день министерством разработаны проекты Экологического кодекса и сопутствующего закона к нему", - сказали в министерстве.

Согласно проекту Экологического Кодекса Казахстана, все новые предприятия первой категории должны будут внедрять новые технологии на основе выданных комплексных экологических разрешений (КЭР).

"Проект Кодекса обсуждался с представителями бизнеса с середины 2018 года и в документе предусмотрен "мягкий переход", оптимальные сроки для перехода промпредприятий на наилучшие доступные технологии (НДТ). Переход действующих крупнейших загрязнителей Казахстана предлагается поэтапным", - сказали в министерстве.

По словам представителя министерства, на первом этапе планируется побудить к переходу более 50 крупнейших загрязнителей, для которых будут разработаны первые справочники НДТ на основе комплексного технологического аудита в период до конца 2023 года. С 2024 по 2025 годы на основе справочников НДТ планируется выдача комплексных экологических разрешений.

"Предприятия будут внедрять НДТ в соответствии с программой экологической эффективности в течение 10 лет. При этом предприятия, внедрившие НДТ, будут освобождены от платы за эмиссии. В случае, если они не перейдут на НДТ, их ставки платы за эмиссии будут расти", - сказали в министерстве.

Утверждение Справочников по наилучшим доступным техникам по соответствующим областям их применения будет осуществляться с учетом опыта Европейского бюро по комплексному контролю и предотвращению загрязнений окружающей среды, уточнили в министерстве.

(Автор: Наргиз Садыхова.)

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