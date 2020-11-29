БАКУ /Trend/ - За 10 месяцев 2020 года импорт продукции из Италии в Азербайджан в годовом исчислении вырос с 305,685 миллиона долларов США до 341,089 миллиона долларов, что на 11,6 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистический бюллетень Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

Долевое участие Италии в общем импорте Азербайджана составило 3,89 процента от совокупного объема против 2,67 процента за аналогичный период прошлого года.

В январе-октябре 2020 года экспорт из Азербайджана в Италию составил 3,88 миллиарда долларов, в то время как годом ранее этот показатель составлял 4,94 миллиарда долларов.

Долевое участие Италии в общем экспорте Азербайджана увеличилось с 29,35 до 31,72 процента.

Объем внешнеторговых операций между Азербайджаном и Италией составил 4,22 миллиарда долларов, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20 процентов меньше.

Таким образом, сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана с Италией за отчетный период осталось положительным, составив 3,53 миллиарда долларов.

В январе-октябре 2020 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил более 21 миллиарда долларов США, что на 25,7 процента меньше аналогичного показателя 2019 года.

Отметим, что Италия является одним из лидеров по импорту нефти из Азербайджана. На Италию пришлись 50,1 процента экспорта нефти Азербайджана в январе-марте 2020 года. Лидером по импорту азербайджанского фундука в 2020 году также стала Италия.

(Автор: Фидан Бабаева)

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