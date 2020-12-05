Туркменистан обнародовал показатели агропромышленного сектора
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Семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлено жилье в 6 городах и районах Азербайджана (ФОТО)
Перед волей Всевышнего! Ярослав Трифонов: Посвящается памяти 2783 шехидов и без вести пропавших… (ВИДЕО)
Заместитель председателя албано-удинской христиано-православной общины назначен проповедником в монастырь "Худаванг"
Проведена онлайн-встреча Общественного объединения «Региональное развитие» с волонтерами Азербайджана (ФОТО)
В Азербайджане 94 погибшим в результате бомбардировки мирных городов в Отечественной войне присвоен статус шехида
Проект железной дороги БТК играет важную роль для развития логистики и функционирования грузинской торговли
Коллегия адвокатов Азербайджана обратилась в 230 международных организаций в связи с армянской агрессией
Казахстанская компания по управлению электросетями привлечет услуги по ремонту автотранспортных средств
Центр Гейдара Алиева, "Пламенные башни" и Бакинский Олимпийский стадион подсвечены цветами азербайджанского флага (ФОТО)
Эксклюзивное интервью с известным литовским военным корреспондентом Ричардасом Лапайтисом: Вместе с Азербайджаном радуюсь победе – я в это всегда верил!