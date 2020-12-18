В 2021 году состоится юбилейная конференция Гуманитарной ассоциации туркмен мира

БАКУ /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов распорядился приступить к подготовке на высоком уровне XXIII конференции Гуманитарной ассоциации туркмен мира, намеченной к проведению в 2021 году в честь 30-летия её образования.

Данное распоряжение было дано вице-президенту Гуманитарной ассоциации туркмен мира Р.Базарову на состоявшемся 16 декабря рабочем совещании с участием руководителей общественно-политических организаций.

Глава государства также дал указание туркменским культурным обществам и отделениям за рубежом регулярно проводить форумы и мероприятия, приуроченные к 30-й годовщине священной Независимости, а также организовать онлайн-конференции для широкого освещения значения единогласно принятой Генеральной ассамблеей ООН Резолюции «2021 год – Международный год мира и доверия».

Президент сделал акцент на необходимости публикации в газете «Türkmen dünýäsi» статей о культуре, традициях и быте туркмен мира, а также организации бесед за «круглым столом» с туркменами, живущими за рубежом.

Также подчёркивалась важность в проводимых международных мероприятиях освещать тему развития туркменского языка, литературы, искусства, популяризации обычаев и традиций, используя возможности цифровых технологий.

Вместе с тем было дано поручение расширять сотрудничество Гуманитарной ассоциации в области науки, образования, здравоохранения, спорта, экономики, бизнеса с профильными структурами зарубежных стран.

Глава Туркменистана также распорядился принять все меры для осуществления на высоком уровне оказываемой гуманитарной помощи, являющейся символом дружбы.

В числе первоочередных задач названа организация выставок и фестивалей в стране и в местах компактного проживания туркменских диаспор, сообщается в сегодняшнем выпуске газеты "Нейтральный Туркменистан".