Инвестиции в грузинскую свободную индустриальную зону Поти диверсифицированы по странам региона

БАКУ /Trend/ - Инвестиции в Свободную индустриальную зону Поти (СИЗ) Грузии диверсифицированы по странам региона.

Об этом Trend сообщили в СИЗ Поти.

При этом, большая часть инвестиций в СИЗ также поступает из стран СНГ и Европы. Что касается США, то никаких конкретных инвестиций из этой страны не поступало, отметили в СИЗ Поти.

"Однако компании, зарегистрированные в СИЗ, имеют тесные торговые отношения с государствами в плане импорта / экспорта сырья и конечной продукции", - сказал источник.

По данным СИЗ Поти, она имеет тесные экономические связи с дипломатическими представительствами США и Грузии, что выражается в постоянном обмене информацией и принятии различных рекомендаций по привлечению инвестиций.

Свободная индустриальная зона Поти, безусловно, сохраняет свои преимущества, особенно для торговых компаний, благодаря своему уникальному стратегическому географическому положению, говорят в СИЗ Поти.

"Следовательно, большинство новых компаний, зарегистрированных в 2020 году, представляет собой торговые компании", - говорится в сообщении СИЗ.

Как отметил источник, с точки зрения распределения по отраслям она достаточно диверсифицирована, интенсивно ведется торговля продуктами питания, а также строительными материалами, мебелью, медикаментами, хлопком и другой сельскохозяйственной продукцией.

(Автор: Тамилла Мамедова Редактор: Наталья Кочнева)