БАКУ/Trend/ - Регистрация земли в Грузии упрощена и уже зарегистрировано до 1 миллиона гектаров, заявил во время выступления в парламенте кандидат в министры юстиции Грузии Гоча Лорткипанидзе, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.



«В 2020 году мы значительно упростили подачу документов. Теперь регистрация земли не зависит от местных органов власти, а только от реестра. Мы сократили перечень документов, необходимых для установления прав на землю и теперь достаточно копии документа о принадлежности земли и нет необходимости учитывать дату выдачи документа», - сказал Лорткипанидзе.



По его словам, за последние четыре года уже зарегистрировано до 1 миллиона гектаров, тогда как за все годы до этого было зарегистрировано всего 900 тысяч гектаров.



Регистрация сельскохозяйственной земли является главным условие для получения льгот от государства для фермеров.



В 2019 году министерство юстиции Грузии уже разработало концепцию системной и спорадической регистрации земельных участков, которая предполагает завершение регистрации земельных участков в течение трех лет. При системном подходе все земельные участки в конкретном районе одновременно заносятся в кадастровую книгу, а при спорадическом подходе регистрация проводится по запросу.