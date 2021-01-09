Обзор событий в агросекторе Азербайджана за первую неделю 2021 года
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Проверено состояние обеспечения и уровень боевой подготовки подразделений, дислоцированных на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО)
Меня охватил шок - Всемирно известный фотограф показал разрушенный дом выдающегося азербайджанского певца Бюльбюля (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Для обеспечения удобного проезда в Шушу непременно должна быть проложена и железная дорога
Президент Ильхам Алиев: В настоящее время проводится конкретная работа для открытия Нахчыванского коридора
Президент Ильхам Алиев: Введенный недавно Россией запрет на экспорт помидоров, конечно, был для нас очень неожиданным
Президент Ильхам Алиев: Либо в Лачинском, либо в Кяльбаджарском районе будет построен новый международный аэропорт
Фируза Ибадова рассказала о Днях поэзии Вагифа в Шуше: В 1982 году я открывала самую первую концертную программу
Показатели безопасности и качества томатов должны соответствовать международным стандартам - АПБ Азербайджана (ФОТО)
Азербайджан ведет справедливую борьбу, и Турция всегда рядом со справедливой стороной - Мустафа Шентоп
Формирование новой стартап экосистемы Азербайджана приведет к созданию новых рабочих мест в регионах