В Азербайджане открыто новое месторождение меди и золота

БАКУ/Trend/ - Британская компания Anglo Asian Mining (оператор по разработке золотоносных месторождений в Азербайджане) открыла новое месторождение меди и золота на западе страны, сообщает Trend со ссылкой на компанию.

По данным компании, было выявлено новое золотомедно-порфировое месторождение под названием «Зафер» на территории лицензионного участка «Гедабек» на западе Азербайджана.

По словам генерального директора Anglo Asian Mining Рза Вазири, компания проводит необходимую работу по подготовке к оценке минеральных ресурсов нового открытия и определению лучшего способа коммерческой эксплуатации полезных ископаемых.

Директор компании Стефан Вестед отметил, что начальные буровые работы были направлены на участки, определяемые геологическим картированием и геофизическими данными.

«Было завершено бурение 12 скважин общей протяженностью 7,67 тысячи метров. Всего методом поверхностной индукционной поляризации было завершено строительство 10 профильных линий протяженностью около 25 километров. Определены три зоны минерализации. Самое значительное сечение скважины находится на глубине 113 метров, и концентрация меди там составляет 0,5 процента, а золота – 0,7 грамма на тонну", – сказал директор.

Стефан Вестед добавил, что геологическая группа на территории лицензионного участка «Гедабек» продолжает оценивать непрерывность минерализации с целью разработки месторождений для будущей экономической оценки.

Напомним, что Anglo Asian Mining PLC является производителем золота, меди и серебра в Центральной Азии с широким портфелем производственных и разведочных активов в Азербайджане. В портфель компании входит территория площадью 1 962 квадратных километра. Основной ареал деятельности компании –контрактная территория "Гедабек" площадью около 300 квадратных километров в горах Малого Кавказа на западе Азербайджана.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

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