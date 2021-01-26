В Казахстане предпринимаются меры по усилению инвестиционной конкурентоспособности

В условиях усиления глобальной конкуренции за инвестиции странами предпринимаются целенаправленные меры по усилению инвестиционной конкурентоспособности.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на пресс-службу правительства Казахстана, сказал премьер-министр страны Аскар Мамин на расширенном заседании правительства под председательством президента Касым-Жомарта Токаева.

Было отмечено, что в связи с этим в Казахстане будет сделан акцент на проактивное и таргетированное привлечение инвестиций. Правительством сформирован пул проектов на сумму 47 трлн тенге. Из этого пула будут отобраны крупные проекты для заключения стратегических инвестиционных соглашений.

С каждым стратегическим инвестором будет осуществлена прямая работа на каждом этапе цепочки добавленной стоимости. Будет обеспечена стабильность законодательства и продолжена работа по совершенствованию мер по ГЧП.

Было подчеркнуто, что разработано 65 страновых инвестпрограмм в рамках интенсификации экономической дипломатии. Программы включают перечень таргетируемых компаний и отраслей. Это позволит загранучреждениям точечно вести работу по проактивному привлечению прямых иностранных инвестиций.

Стратегическая задача Казахстана – это привлечение иностранных инвестиций на сумму $19 млрд в текущем году и доведение их уровеня до $30 млрд к 2025 году.

Ожидается, что это позволит обеспечить уровень инвестиций в основной капитал на уровне 20% к ВВП в 2021 году и 30% к 2025 году.

Редактор: Надир Насиров