Азербайджан значительно увеличил экспорт томатов в Казахстан

БАКУ /Trend/ - С декабря 2020 года Азербайджан экспортировал в Казахстан 800 тонн томатов.

Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности Фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) при министерстве экономики Азербайджана за 2020 год, сказал исполняющий обязанности президента фонда Юсиф Абдуллаев, сообщает в четвергTrend.

По его словам, в 2019 году Азербайджан осуществил экспорт томатов в Казахстан в объеме 1363 тонн.

"В результате предпринятых мер за месяц экспорт Азербайджаном томатов в Казахстан составил почти 70 процентов от общего экспорта данной продукции в эту страну", - отметил Абдуллаев.

Он подчеркнул, что в 2020 году Азербайджан осуществил экспорт помидоров на 200 миллионов долларов. 95 процентов экспорта пришлись на российские рынки.

Отметим, что AZPROMO является совместной государственно-частной инициативой, созданной министерством экономики Азербайджана в 2003 году, с целью содействия экономическому развитию путем привлечения иностранных инвестиций и стимулированию экспорта в ненефтяном секторе.

Напомним, что за рубежом уже действуют семь торговых домов Азербайджана.

(Автор: Фидан Бабаева)

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