В Казахстане примут меры для наращивания экспорта продукции агропромышленного комплекса

Бизнес 3 февраля 2021 00:01 (UTC+04:00)
В Казахстане примут меры для наращивания экспорта продукции агропромышленного комплекса

БАКУ /Trend/ - В Казахстане будут приняты меры для увеличения экспорта продукции агропромышленного комплекса в два раза.

Об этом в четверг Trend сообщили в Министерстве сельского хозяйства Казахстана.

Данные меры будут приняты в рамках разрабатываемого министерством на данный момент нового национального проекта по развитию агропромышленного комплекса до 2026 года.

Как отметили в ведомстве, в рамках будущего национального проекта будет предусмотрено формирование экосистем по производству и переработке сельскохозяйственного сырья вокруг крупных инвестиционных проектов, в том числе мяса, фруктов, овощей, сахара, зерновых, масличных культур, молочной продукции.

Кроме того, планируется предусмотреть пакет мер по стимулированию кооперации на селе. Особое место будет уделено действиям по формированию человеческого капитала в сельском хозяйстве с целью решения проблемы дефицита профессиональных кадров в отрасли, повышению уровня развития аграрной науки и насыщению внутреннего рынка социально значимыми продовольственными товарами.

Среди мер социальной значимости в программе планируется предусмотреть решения, обеспечивающие стабильное повышение доходов сельских жителей и повышение производительности труда в 2,5 раза.

"В целях разработки Национального проекта, а также в соответствии с поручением Премьер-министра страны министерством создана Рабочая группа", – сказали в ведомстве.

В состав Рабочей группы вошли заместители акимов областей, руководители общественных отраслевых ассоциаций и союзов, международные эксперты в области развития сельского хозяйства, члены Национальной палаты предпринимателей "Атамекен", а также представители бизнеса и агронауки.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Надир Насиров)

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