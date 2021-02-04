AQTA принимает меры по снятию ограничений на ввоз яблок в Россию

БАКУ /Trend/ - Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) совместно с соответствующими структурами продолжает мероприятия в целях полного снятия ограничений, налагаемых на экспортируемую из Азербайджана в Россию яблочную продукцию.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство продовольственной безопасности Азербайджана.

По данным, в растениеводческих хозяйствах, действующих в Азербайджане, а также на предприятиях, занимающихся поставками яблок в Россию, регулярно проводится мониторинг.

В настоящее время ведутся обсуждения с участием представителей Агентства и Федеральной службы Российской Федерации по ветеринарному и фитосанитарному надзору в связи с поэтапной выдачей разрешений на экспорт яблочной продукции в Россию.

Россельхознадзор с 10 декабря запретил ввоз томатов и яблок из Азербайджана. На импортных овощах и фруктах ведомство обнаружило карантинных для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) насекомых — томатную моль и восточную плодожорку, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

(Автор: Фидан Бабаева Редактор: Наталья Кочнева)