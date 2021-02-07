США стремятся вывести партнерство с Грузией на новый уровень

БАКУ /Trend/ - Грузия - один из главных партнеров США, и Соединённые Шта́ты стремятся вывести это партнерство на новый уровень.

Об этом Trend сообщили в посольстве США в Грузии.

"Сетевая безопасность 5G и членство в чистой сети являются открытым сигналом для частного сектора в США и компаний в странах Альянса чистых сетей", - заявили в посольстве.

Согласно источнику, у США есть возможность выделить финансирование для этой сферы в рамках Международной корпорации финансирования развития (DFC).

США и Грузия подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере 5G 14 января 2021 года, когда Грузия присоединилась к Альянсу демократий за чистую сеть.

Как заявили в посольстве, Грузия является привлекательной страной для инвестиций.

Источник также отметил, что в ближайшее время рабочая группа из представителей и партнеров Грузии приступит к разработке плана экономического сотрудничества США и Грузии.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Наталья Кочнева)