В Туркменистане наращивают объем посева лука
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МГ ОБСЕ могла бы проявить активность в вопросах укрепления мер доверия между армянами и азербайджанцами – замглавы МИД России
На конкурс по замещению должностей директоров школ будут вынесены 623 вакансии - минобразования Азербайджана
Зампомощника госсекретаря США по энергетике примет участие в заседании по «Южному газовому коридору»
Создание автономной республики на территории Нахчывана предотвратило претензии армян к этой земле – академик
Продемонстрирована боеготовность ракетно-артиллерийских войск армии Азербайджана - репортаж Trend TV (ФОТО)
Азербайджанская небанковская кредитная организация к концу 2021 г. планирует увеличить уставный капитал