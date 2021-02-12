Народный банк Китая выступает за развитие сотрудничества с МФЦА, в том числе в области «зеленых финансов»

Народный Банк Китая (НБК, Центробанк КНР) будет поддерживать финансовые институты Китая в развитии сотрудничества с Международным финансовым центром «Астана» (МФЦА), в том числе в области «зеленых финансов», передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Народный банк Китая и МФЦА поддерживают плодотворное сотрудничество и обмен опытом по вопросам, представляющим взаимный интерес, включая инвестиции и финансы», - заявили в НБК.

В НБК отметили, что финансовые учреждения Китая достигли определенных результатов в сотрудничестве с МФЦА, включая участие Шанхайской фондовой биржи и Фонда Шелкового пути в капитале биржи МФЦА (AIX), а также листинг облигаций Строительного банка Китая (CCB) на AIX.

«Мы наблюдаем положительный прогресс МФЦА в развитии «зеленого финансирования». Мы также будем продолжать оказывать поддержку финансовым институтам Китая в осуществлении ими соответствующего сотрудничества согласно принципам ведения бизнеса и ожидаем новых результатов от сотрудничества между двумя сторонами», - добавили в НБК.

«Надеемся, что финансовые институты Китая и Казахстана еще больше укрепят связи, а также совместно будут способствовать развитию сотрудничества между двумя странами в области «зеленой» экономики», - резюмировали в НБК.

Напомним, что Центр зеленых финансов МФЦА создан в июне 2018 года для развития и продвижения зеленых финансов в Казахстане и регионе Центральная Азия.