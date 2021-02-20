Выпуск автомобилей UzAuto Motors в январе снизился в четыре раза

Компания UzAuto Motors выпустила 5235 автомобилей в январе 2021 года. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Gazeta.uz, следует из отчёта о промышленном производстве Государственного комитета по статистике.

По данным Госкомстата, производство легковых автомобилей в Узбекистане упало в 4,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было произведено 22 тысяч автомобилей (на 16,7 тысяч больше).

Если в январе 2020 года UzAuto Motors выпустила 5078 единиц Cobalt, то за первый месяц этого года — всего 101. Падение производства наблюдалось и у Nexia (с 5962 до 88), Gentra (с 4340 до 2), Spark (с 2320 до 39). Все модели выпускаются на Асакинском автозаводе.

При этом увеличился выпуск Damas (с 3989 до 4335) и Labo (с 311 до 670), которые производятся на заводе в Хорезмской области.

Производство грузовых автомобилей снизилось с 272 до 250, автомобильных двигателей — с 19,8 тысяч до 1,9 тысячи.

12 февраля в UzAuto Motors сообщили о временной приостановке продаж Spark, Nexia, Cobalt и Lacetti из-за установки «новой автоматизированной системы управления бизнес-процессами». Внедрение системы не отразится на сроки поставок машин по ранее заключенным договорам, заявили тогда в компании.