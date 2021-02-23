В Азербайджане освобожден от НДС импорт станков и оборудования в ювелирной сфере

БАКУ /Trend/ - Освобожден от НДС импорт станков и оборудования, используемых в ювелирной сфере в Азербайджане.

Как сообщает во вторник Trend, этот вопрос нашел отражение в изменении в Налоговый кодекс, которое обсуждалось на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

В соответствии с предлагаемыми изменениями, целью реформы ювелирной промышленности является предотвращение оттока валюты за рубеж, поощрение местных предпринимателей, занимающихся производством и переработкой ювелирных изделий из золота и серебра, а также создание на основе подтверждающего документа рабочих мест. Предлагается освободить от налога на добавленную стоимость импорт оборудования и установок сроком на 3 года с 1 января 2021 года, и реализацию золота и серебра в виде слитков, монет и гранул, а также ввозимых платины, золота и ювелирных и других изделий из них, обработанных, отсортированных алмазов - сроком на 3 года с 1 января 2021 года.

После обсуждений документ был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

(Автор: Фидан Бабаева)