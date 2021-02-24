Президент Турции посетит Туркменистан

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Туркменистан, сообщает Trend в среду со ссылкой на информационное агентство «Туркменпортал».

Согласно информации, вопросы, связанные с этим визитом, были обсуждены на встрече президента Эрдогана с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым.

Напомним, что в ходе визита Мередова в Туркменистан ранее была подписана программа сотрудничества между МИД Туркменистана и Турции на период 2021-2022 годов.

Подписание состоялось между министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

В ходе встречи стороны обсудили активизацию взаимодействия в политико-дипломатическом, торгово-экономическом и культурно-гуманитарном направлениях, а также расширение инвестиционной вовлеченности Туркменистана и Турции.

Отмечается, что министры также особо подчеркнули значимость упрочения взаимоотношений двух стран в рамках региональных и международных структур.

Напомним, что 22 февраля 2021 года заместитель председателя Кабинета министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов отбыл с рабочим визитом в Анкару (Турция).

23 февраля Мередов был принят президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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