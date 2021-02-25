В Грузии продлен срок льгот для импортеров автомобилей
БАКУ /Trend/ - Решением правительства Грузии срок льгот для импортеров автомобилей продлен до 1 июня.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
По словам премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, период таможенного оформления автомобилей, ввезенных с 1 октября 2019 года по 1 мая 2020 года, будет перенесен с 1 марта на 1 июня.
«Эта льгота будет распространяться примерно на 19 000 владельцев транспортных средств. Важно, что эти владельцы также получат вычеты по процентам, и я думаю, что это решение поддержит развитие сектора, а в условиях постпандемии поможет этой сфере быстро восстановиться и вернуться к прежним показателям», – заявил Гарибашвили.
(Автор: Тамилла Мамедова Редактор: Надир Наисров)
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