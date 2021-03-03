Предприятия Брянской области могут начать поставки продукции в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - С 5 по 25 марта при поддержке Торгового представительства России в Азербайджане пройдут онлайн-мероприятия в рамках бизнес-миссии предприятий Брянской области.

Об этом Trend сообщает в четверг со ссылкой на Торговое представительство России в Азербайджане.

По данным представительства, мероприятия, организованные под эгидой Департамента экономического развития Брянской области и Брянского областного центра «Мой бизнес», объединят компании, заинтересованные в сотрудничестве с предпринимателями из Азербайджана.

"Торговое представительство России в Азербайджане и представительство Российского экспортного центра 5 марта проведут консультации для участников бизнес-миссии, предоставят предприятиям практические рекомендации по поиску контрагентов в Азербайджане и ведению бизнеса в стране. Брянские товаропроизводители представят свою продукцию и обсудят дальнейшие шаги по взаимодействию с Группой поддержки экспорта России в Азербайджане. В последующем, в период с 9 по 25 марта, будут организованы индивидуальные переговоры между заинтересованными сторонами из Азербайджана и Брянской области",- говорится в сообщении.

По мнению торгпреда России в Азербайджане Руслана Мирсаяпова, предприятия Брянской области имеют все шансы на завоевание азербайджанского рынка, и данная бизнес-миссия позволит брянским экспортерам объективно оценить свои возможности и подготовить наиболее привлекательное предложение для азербайджанских партнеров.

Отметим, что правительство Брянской области последовательно поддерживает и развивает экспортную деятельность предприятий региона. Благодаря этой поддержке, брянский экспорт в 2020 году практически не сократился, несмотря на серьезные карантинные ограничения в деятельности предприятий. Основу экспорта региона составляют железнодорожная техника, мясо, маслосемена, бумага и картон, продукция лесопромышленного комплекса.

Брянская область входит в топ-20 субъектов Российской Федерации, которые обеспечивают наибольший прирост экспорта продукции российского агропромышленного комплекса. За последние 6 лет доля сельского хозяйства в валовом региональном продукте выросла с семи до почти двадцати процентов.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @Fidan_Babaeva