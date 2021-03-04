Обсуждается создание Делового совета «Казахстан-Азербайджан»

БАКУ /Trend/ - Деловые круги Казахстана и Азербайджана задумались о перспективах развития экономических связей в постпандемический период.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на казахстанские СМИ.

Как сообщается, из-за карантинных ограничений товарооборот между двумя странами в прошлом году снизился почти на 37 процентов.

"Это и стало толчком к расширению сотрудничества, которое обсудили на совместной встрече, прошедшей в Баку. Стороны считают, что создание Делового совета «Казахстан-Азербайджан» поможет в расширении бизнес-контактов. Пандемия создала новые экономические реалии, которые диктуют свои условия. Казахстанские и азербайджанские деловые круги стремятся вернуться к показателям хотя бы допандемического периода, а после наращивать торговые отношения. Посол Казахстана Сержан Абдыкаримов рассказал об антикризисных мерах, которые внедряют в Казахстане. А это поддержка малого и среднего бизнеса, поправки в действующий Налоговый кодекс, приватизация госактивов, стимулирование промышленности и активности деловых кругов. Несмотря на сложившуюся ситуацию, растут объёмы грузоперевозок между странами. И именно на транзитный потенциал сейчас возлагают большие надежды",- отмечено в сообщении.

На встрече между деловыми кругами Казахстана и Азербайджана в Баку директор Бакинского международного морского торгового порта Талех Зиядов отметил, что товарооборот в порту столицы достиг почти 5 миллионов тонн.

"Из них 1,7 миллиона тонн – это в основном товарооборот с Казахстаном. Он тоже увеличился на 17 процентов. Несмотря на пандемию, наблюдается очень большой рост именно в этом секторе. И мы надеемся, что транзит из Китая через Средний коридор тоже будет расти. Стороны активно работают над цифровизацией морских портов Баку, Актау и Курык",- отметил Зиядов.

На встрече также озвучили предложения по установлению единого тарифа для грузоперевозок и диверсификации возможностей коридора «Восток-Запад-Восток».

"Мы создали методику формирования тарифов для контейнерных перевозок, которая позволяет разработать единые подходы стран при определении тарифов для контейнерных перевозок. В дальнейшем, чтобы оказывать комплексный сервис, предоставлять комплексную цену и выставлять сквозные тарифы, мы выходим с предложением формирования совместного предприятия без общих активов, а именно для того, чтобы был единый менеджмент, единое управление",- заявил генеральный секретарь ПС МПК ТРАСЕКА Асет Асавбаев.

Он подчеркнул, что в Азербайджане действуют 145 компаний с казахстанским капиталом. Азербайджанские предприниматели планируют наладить связи с казахстанскими бизнес-структурами, так как заинтересованы в их поставках высококачественных товаров.

"Стороны считают, что создание Делового совета «Казахстан-Азербайджан» будет способствовать дальнейшему расширению бизнес-связей",- отметил Асавбаев.

(Автор: Фидан Бабаева Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: Fidan_Babaeva